Svært ved at følge med: Byggesagerne vælter ind i Odense

- Hvis vi havde været med til at blåstemple det her, så havde vi sagt, at det var godt nok, og det synes vi ikke, det er.

Søren Windell siger, at Odenses største problem er arbejdsløsheden, og med flere penge til behandling af byggesagerne, ville man styrke erhvervsliv og dermed øge muligheden for flere arbejdspladser.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel er ærgerlig over, at V og K ikke er med i vækstplanen, som han ser som en plan, en samlet by støtter op om.

- Det er deres valg at tage forbehold. Jeg tænker, de måske har brug for at tænke sig om. Jeg glæder mig over, at resten af byen er klar til at arbejde videre, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S), som dog håber, begge borgerlige partier kommer med ombord på et tidspunkt.