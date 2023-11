Svensk energiselskab ser muligheder for atomkraft i Odense

Det kernekraftbaserede energiselskab Kärnfull fra Sverige er klar til at bygge atomkraftværker i Danmark, det skriver Finans.



Og det svenske energiselskab fremhæver Fynsværket ved Odense som en mulig placering for et atomkraftværk.

"Der eksisterer allerede infrastrukturen i form af elkabler, transformatorstationer, fjernvarmerør og en havn tæt ved de eksisterende kraftvarmeværker. Ved at genanvende den eksisterende infrastruktur vil det være hurtigere og billigere at udskifte de gamle fossile værker med et moderne atomkraftværk, der ikke udleder CO2," oplyser Theis Palm, der er direktør for Kärnfulls danske afdeling til mediet.



Næstformanden i Odense Kommunes Klima- og Miljøudvalg, Mark Grossmann (V), så gerne, at Odense satsede på atomkraft.



Folketinget har i dag afholdt en åben høring om netop atomkraft.