Svenske tilstande på Fyn: Borgmester afkræver Fyns Politi svar på bandesituation

Kan svenske kriminelle begynde at lave angreb og attentater på vegne af bander i Odense, som det ses i København i øjeblikket?

Det spørgsmål har Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) stillet Fyns Politi, som onsdag gav kommunens økonomiudvalg en orientering.

For tendenser fra hovedstaden har historisk bredt sig til landets andre storbyer. Det var blandt andet var grunden til, at Fyns Politi og to fynske kommuner nedlagde forsamlingsforbud i to Hells Angels-klubhuse, da en konflikt brød ud mellem Hells Angels og den ulovlige bande Loyal to Familia sidste år.

Men på den korte bane skal vi ikke være bekymrede for, at svenske statsborgere pludselig begynder at skyde vildt omkring sig eller placere bomber i bandeklubhuse. Sådan lød vurderingen fra Fyns Politi, fortæller borgmesteren.

- Lige nu ser Fyns Politi ingen svensk indblanding på de høje nagler, i den bandesituation vi har på Fyn. I det hele taget er vurderingen, at bandekonflikten på Fyn er noget stækket. Det har været en rolig sommer indtil videre, forklarer Peter Rahbæk Juel.

Kan hurtigt vende

Umiddelbart er meldingen fra Fyns Politi god, og en svensk lejemorder forventes altså ikke at dukke op i de odenseanske gader lige nu. Men bandemiljøet er foranderligt, siger borgmesteren.

- Selvom banderne virker noget stækket med lukkede rockerborge og deslige, så ligger vi ikke på den lade side. Vi ved godt tingene kan ændre sig. Bare fordi de ikke slås i det åbne rum, kan det godt være de arbejder i kulissen med at styrke forretningen og skabe nye forbindelser, uddyber borgmesteren.

Han oplyser at Fyns Politi følger situationen tæt. Det samme vil han gøre som borgmester.

- Vi skal sidde lige i nakken på de her kriminelle miljøer, og det gør både Fyns Politi og Odense Kommune allerede i forvejen.

Fyns Politi bekræfter overfor TV 2 Fyn, at kredsen har orienteret økonomiudvalget i Odense Kommune om emnet. Politikredsen vil fortsætte med at monitorere udviklingen i det fynske bandemiljø.