Svigt på bosteder - nu vil Odense-politikere rydde op

Tilsynet skal ændres

Tidligere har formand for Landsforeningen SIND, Mia Kristina Hansen, slået til lyd for at ændre på tilsynene.

- For eksempel flere uanmeldte besøg, som hun sagde, for på den måde at afsløre forhold, som ikke er i orden.

Som det er i dag, spiller tilsynet en afgørende rolle. Det skal forstås på den måde, at når først tilsynet godkender et privat tilbud, kan det tilbyde sine ydelser via en tilbudsportal. Og så kan kommunerne af princip ikke fravælge det.

Og netop tilsynet er da også, hvad både Christoffer Lilleholt og Mads Thomsen vil tage fat i.

Som rådmanden siger:

- Vi skal have ændret den måde, vi som samfund fører tilsyn på. Vi har fem socialtilsyn, som alle er ansvarlige for at godkende og løbende føre tilsyn med de sociale tilbud i Danmark, og selv om jeg generelt er tilhænger af decentralisering, skal vi kun have ét socialtilsyn i Danmark. Og det skal have et højt fagligt niveau.

- Samtidig har sagerne også rejst tvivl om, hvorvidt vi har opfyldt vores kommunale forpligtelse med løbende at føre tilsyn, f.eks. med en ung på et bosted, og jeg tror på, vi kan gøre det bedre, siger Christoffer Lilleholt.

Mads Thomsen er helt på linje:

- De tilsyn, der er i dag, fungerer tilsyneladende ikke godt nok og skal optimeres.

Opbevaring

Det var netop også Bolette Sørensen og hendes nærmestes oplevelse.