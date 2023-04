Svindelfirma var underentreprenør: Snart flytter de første beboere ind i nye lejligheder midt i Odense

Det sidste arbejde er i disse uger ved at blive færdiggjort på Ejendomsselskabet Olav de Lindes 40 nye lejeboliger på Bredstedgade ved Thrige-firkanten.



Og ifølge en pressemeddelelse, selskabet onsdag har udsendt, er der stor interesse for de nye boliger. Over halvdelen af lejlighederne er udlejet, og forventningen er, at alt er udlejet, når byggeriet står helt færdigt og er klar til indflytning den 1. maj, oplyser selskabet.

- Vi har fået en rigtig god start, hvor der lige nu kun er syv ledige og seks reserverede lejligheder tilbage. Vi har kun været i gang med udlejningen i halvanden måned, så vi kan konstatere, at boligernes kvalitet, pris og beliggenhed matcher efterspørgslen, udtaler Jonas Høgh, der er udlejningschef i Ejendomsselskabet Olav de Linde.

Svindelfirma var underentreprenør

Bygningen har tiltrukket sig en del opmærksomhed fra offentligheden, mens den var under opførelse.

Det skete, da den i slutningen af 2022 havnede i spotlyset i forbindelse med Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns afdækning af suspekte forbindelser mellem den svindeldømte byggemand Osman Celik fra Hamborg og toppen af den fynske byggebranche i form af den daværende formand for Dansk Industri Byggeri på Fyn, Dan Johansen, som måtte trække sig fra sine tillidsposter som en konsekvens af afsløringerne.

Dan Johansens firma LH Gulve arbejdede på Olav de Lindes byggeri, hvor selskabet var hyret ind som underentreprenør til hovedentreprenør NJ Gruppen. Og TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende kunne i fællesskab afdække, hvordan LH Gulve benyttede Osman Celik som underentreprenør til at støbe undergulve, også på Olav de Lindes byggeri ved Thrige-firkanten. Celik er notorisk kendt for underbetaling af østarbejdere og tvivlsomme forretningsmetoder - i Tyskland såvel som i Danmark.

Samarbejdet fortsatte lige frem til, at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn midt i november kunne afsløre Celiks kriminelle fortid i Tyskland og særdeles tvivlsomme metoder i de selskaber, han har drevet og gået konkurs med på stribe i Danmark.

Ejendomsselskabet Olav de Linde tog efterfølgende skarp afstand fra enhver form for svindel og ulovligheder.

"Det er en af vores kerneværdier at man opfører sig korrekt, og det er fuldstændig uacceptabelt, hvis der er foregået noget i strid med gældende regler", lød det i en mail fra selskabets direktør i Odense, Lars Friis.

Efterfølgende meddelte ejendomsselskabet desuden, at man ikke havde noget aktuelt samarbejde med LH Gulve.

"Det vil vi fastholde fremadrettet, både direkte og i underleverancer for vores entreprenører", lød det fra selskabet, der samtidigt afviste, at der havde været problemerne med løn- og arbejdsvilkårene på byggepladsen ved Thrige-firkanten - uden dog at ville uddybe, hvordan man havde undersøgt Osman Celiks konkrete arbejde på byggepladsen.

124 lejligheder siden 2020

Af pressemeddelelsen fremgår det, at lejlighederne, som altså nu næsten står klar, er "bygget med kvalitetsmaterialer, hvor der er kræset for detaljerne. Det afspejler sig i kvalitetskøkkener og natursten på badeværelserne. Der findes også vægge med blottede mursten og rå beton".

- Ligesom vi holder af gamle industribygninger, fordi de i sig selv har sjæl og charme, så stræber vi efter, at vores nybyggede boliger også får lidt kant. Derfor har vi blandt andet brugt genbrugsmursten. Det er lidt råt, og det giver sjæl til de nybyggede lejligheder, udtaler udlejningschef Jonas Høgh.

Ejendomsselskabet Olav de Lindes afdeling i Odense igangsatte i 2020 boligbyggeri og boligudlejning. Siden da er tre boligejendomme med samlet 124 lejeboliger opført tre steder i Thrige Firkanten.

Her har ejendomsselskabet gennem en årrække transformeret det gamle industriområde til et sprudlende område. Foruden de mange kontorlejemål rummer Thrige Firkanten også en café, padeltennis, et bageri, en frisør, butikker, fitness og nu også boliger.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet spurgt afdelingsdirektør Lars Friis fra Olav de Lindes kontor i Odense om, hvorvidt sagen med Osman Celik og LH Gulve har haft nogen betydning for, hvordan man fremover vil forsøge at undgå lignende sager på selskabets byggepladser. Han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.