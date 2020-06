Syddansk Universitetsforlag melder fra til årets bogforum

Fredag kom det frem at Syddansk Universitetsforlag, sammen med blandt andet Gyldendal og Politikens Forlag, har meldt afbud til årets Bogforum.

- Jeg mener ikke, at jeg kan udsætte medarbejdere, forfattere og gæster for et arrangement, hvor der kommer så mange gæster. Det synes jeg ikke er forsvarligt, siger forlagsdirektør Matin Lindø Westergaard til TV 2/Fyn.

Selvom arrangørerne har lavet retningslinjer på plads, vil Syddansk Universitetsforlag ikke deltage.

- Jeg tror ikke, det vil fungere, siger forlagsdirektøren.

Universitetsforlaget vil i stedet lave sine egne arrangementer i efteråret i fælleskab med Jysk Fynske Medier med omkring 80 deltagere til hvert.

Flere melder fra

Flere store forlag har meldt afbud til årets Bogforum, der afholdes til efterår.

Fredag kom det frem, at fem forlag, herunder Gyldendal og Politikens Forlag, har meldt afbud.

Lørdag kan Mediawatch så fortælle, at People's Press har sluttet sig til listen, og de mange afbud ærgrer Bogforum.

- Jeg synes først og fremmest, det er ærgerligt - for vi kan holde et stort, litterært bogforum i år. Rammerne er til det, siger udstillingsleder Andreas Nordkild Poulsen til Ritzau.

Han stiller sig en smule uforstående over for afbuddene:

- Jeg synes, det er vigtigt, at man - også i en corona-tid - vil samles om bogen og læsningen.

- Så jeg er ked af, den skal smides ud med badevandet, for vi har rammerne til det, siger Andreas Nordkild Poulsen.

De tre andre forlag, der har meldt afbud, er Gutkind, Modtryk og Syddansk Universitetsforlag.

Ifølge Mediawatch bunder flere af afbuddene i de retningslinjer og restriktioner, som arrangørerne har meldt ud.

Arrangementet afholdes stadig

Andreas Nordkild Poulsen understreger over for Ritzau, at arrangementet stadig afholdes.

- Vi har langt over 100 kontrakter med udstillere, som gerne vil det her, og dem er vi selvfølgelig forpligtet overfor.

- Vi har en base på plads for at holde et stort og fedt arrangement, så det gør vi - også selvom der er udstillere, der melder fra, siger han.

Han fortæller, at kontrakterne dækker over omkring 100 forlag i flere størrelser, ligesom der også er tegnere, butikker og litterære institutioner på messen.

Hvor mange flere afbud kan I klare og fortsat holde messen?

- Det kan jeg ikke sige. Lad os nu se, om der kommer flere, og hvordan det så ser ud, hvis der gør, siger Andreas Nordkild Poulsen.

Mediawatch har fredag talt med landets næststørste forlag, Lindhardt og Ringhof. De har tænkt sig at deltage for at støtte arrangementet, lyder det.

Bogforum har været afholdt hvert år siden 1992. Sidste år deltog mere end 220 udstillere, hvoraf størstedelen er forlag.