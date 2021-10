Syge børn i super-biler: Victor ræsede rundt i en lynhurtig Mercedes

Folk vil gerne give lidt

Jacob Skree fortæller, at det ikke er svært at få bilejerne til at komme og byde velkommen ombord i de dyre biler.

- Først og fremmest er det et spørgsmål om, at folk gerne vil give lidt. De mennesker, som er født under heldige stjerner, vil jo også gerne give lidt tilbage, så de kommer her kvit og frit og står selv for slitage, og hvad der ellers er af udgifter og bidrager med deres biler og deres evner til det gode formål, siger Jacob Skree.