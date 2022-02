Sygehus ramt af strømafbrydelse

Nødgeneratorerne på Odense Universitetshospital måtte fredag træde til, da sygehuset blev ramt af en strømafbrydelse.

Det fortæller Bjarne Dahler-Eriksen, der er lægelig direktør på OUH.

- Vi har haft en strømafbrydelse på OUH her omkring klokken 13. Og heldigvis har vi et godt system med nødgeneratorer, så det typiske, når vi har en strømafbrydelse er, at det er meget få sekunder, og så går vores nødgeneratorer i gang, siger han til TV 2 Fyn.