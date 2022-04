Sygeplejerske om trivselsmillioner: - Vi har stadigvæk lige travlt

Det er bare nogle af de ting, som afdelingerne på OUH købte, da hospitalet sidste år fik penge af Region Syddanmark til at fremme trivslen i lyset af coronapandemien.

Igen i år har regionsrådet bevilget penge til formålet. Denne gang får OUH knap tre millioner kroner, som er blevet fordelt på hospitalets forskellige afdelinger. Her skal man nu i gang med at finde ud af, hvad pengene skal bruges til.

Og selvom beløbet er halvt så stort som sidste år, så sætter administrerende sygehusdirektør, Niels Nørgaard Pedersen, stor pris på regionens initiativ.

- Jeg synes, det er rigtig fint. Det kan bruges til at anerkende medarbejderne efter den her toårig periode. Det kan være med til at styrke sammenholdet med kollegaerne, som også er vigtigt for trivslen, fortæller Niels Nørgaard Pedersen.

Ikke nok på langt sigt

Det er dog ikke kun ledelsen, der ser frem til, at medarbejderne kan lave mere socialt sammen. Også Karin Kjersgaard Kjemstrup, der er medarbejderrepræsentant for sygeplejerskerne, synes, at trivselsmidlerne er en fin gestus.

- Det bliver et lille skulderklap i en travl hverdag. Det giver os mulighed for noget kollegialt samvær, som også er vigtigt, siger hun.



Karin Kjersgaard Kjemstrup påpeger dog samtidig, at pengene ikke ændrer de grundlæggende vilkår, som hun og de andre ansatte arbejder under.

- Vi har stadigvæk lige travlt, vi mangler stadig kollegaer, og vi løber stadigvæk rigtig stærkt forklarer hun.

Ifølge Karin Kjersgaard Kjemstrup skal der langt mere vidtrækkende initiativer til, hvis man vil skabe bedre forhold for medarbejderne.

- Vi håber, at regionen i samarbejde med regeringen får fundet nogle langtidsholdbare løsninger på den problematik, som vi i sundhedsvæsenet er i, fortæller hun.

Mere i vente

Hos Region Syddanmark anerkender man da også, at der skal mere til, hvis man vil forbedre vilkårene for de pressede ansatte på sygehusene.

Ifølge regionsrådsformand Stephanie Lose (V) skal midlerne ses som bare ét element i en større samlet plan.

- Trivselsmilderne kan ikke stå alene og fikse det hele, siger hun og fortsætter.

- Den større plan indeholder blandt andet et arbejde med strategisk, lokal løndannelse, brug af flere faggrupper, bedre fordeling af vagtbelastningen og et styrket arbejde med arbejdsmiljøet, siger regionsrådsformanden.

Region Syddanmark har i budgettet for 2022 afsat i alt 7,5 millioner kroner til trivselsfremmende aktiviteter, som er blevet fordelt efter personaletal på tværs af regionens sygehuse, Ambulance Syd og den fælles administration.