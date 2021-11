Sygeplejersker strejker igen: - Vi er bekymrede for, at de nyeste skal passe de sygeste

Hun har været ansat som sygeplejerske i gennem 30 år. Hun mener, at det mest effektive middel sygeplejerskerne har lige nu, er at arbejde efter reglerne.

- Jeg kommer fra narkoseafdelingen. Jeg bedøver patienter hver dag. Midt i en coronatid var jeg også omskolet til intensiv med coronapatienter, det gør vi bare og det gør vi gerne, men der har jo ikke fulgt hverken løn eller frihed med, siger hun og fortsætter:

- Nu hvor jeg så står her på den anden side, så fastholder jeg, at jeg kun vil være med til at have 37 timer om ugen - som jeg er ansat til. Jeg vil ikke være med til at dække de huller, der er i en vagtplanlægning, som vi kan se måned efter måned ikke hænger sammen.



Splittede sygeplejersker

Regeringen har planer om at afsætte en pulje på fire milliarder kroner til at opføre mellem 13 og 20 nærhospitaler. Efter planen skal nærhospitalerne ligge i alle fem regioner og give mere nærhed og mindre transporttid mellem danskerne og det lokale hospital. På Fyn er der foreslået et nærhospital i Nyborg.

Men det frustrerer også sygeplejerskerne, når man ser på deres hovedbekymring, der er manglende hænder, og at de ikke kan fastholde personale i stillingerne.

- Det er de samme mennesker, der skal arbejde. Hvor skal vi finde dem henne?, siger Dorthe Schuster.

Dorthe Schuster fortæller, at sygeplejerskerne er splittede efter en lang og mislykket strejke.

- Når en strejke er mislykket, så kigger vi på formanden. Det gør ondt, og vi er splittede. Vi er enige om målet, men vi skal finde ud af, hvordan vi kommer videre, og hvordan fastholder vi at arbejde efter reglerne, siger Dorthe Schuster.