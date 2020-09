Systemet bremser: Private virksomheder vil hjælpe med at udføre coronatests

Coronavirussen er i den seneste tid for alvor blusset op igen, og behovet for at få testet personer både med og uden symptomer, har ikke været større i flere måneder, hvilket har ført til lange ventetider.

Det har fået flere virksomheder til at tilbyde deres hjælp med at få udført testene. En af de virksomheder er Odense-virksomheden Amplexa, der normalt lever af at lave genetiske tests.

- Så det her med coronatests ligger jo lige til højrebenet for os. Vi har et laboratorium, vi har eksperter, fortæller Hans Atli Dahl, der er teknisk direktør hos Amplexa Genetics.

Men det er ikke uden udfordringer for virksomhederne at komme igennem med deres tilbud. Allerede i marts tilbød Amplexa deres hjælp til myndighederne.

Hvorfor er det ikke etableret før? Vi har haft de her systemer kørende, og vi kører for alle mulige andre Hans Atli Dahl, teknisk direktør hos Amplexa Genetics

Svaret blev dog et ’nej tak’.

- Det havde de ikke brug for. De klarede den selv, siger Hans Atli Dahl.

Politisk hjælp

Så nu har Amplexa gået andre veje for at få lov til at teste på offentlige steder. Efter en dialog med Venstre i Odense Kommune er der nu åbnet for muligheden for, at virksomheden kan komme til at hjælpe med at teste de fynboer, der mistænker, at de kan være smittet med covid-19.

- Vi er allerede i gang med at kigge på, hvilke arealer de kan få, siger Venstres by- og kulturrådmand, Christoffer Lilleholt.

Ideen om at lade private hjælpe, er politikerne i Odense Kommune enige om er en god en af slagsen.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt at se, hvordan de private virksomheder både i den her situation og i mange andre situationer har tilbudt deres hjælp, siger Cæcilie Crawley Larsen, som er byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Amplexa tester allerede for andre private virksomheder, og selv om det nu ser ud til snart at være muligt at stille testtelte op på offentlige steder, er der fortsat udfordringer forbundet med det for virksomheden. Private virksomheder har nemlig ikke mulighed for at indrapportere deres testresultater til myndighederne.

Det forstår Hans Atli Dahl intet af.

- Hvorfor er det ikke etableret før? Vi har haft de her systemer kørende, og vi kører for alle mulige andre. Vi kører på Færøerne, vi kører på Grønland, siger Hans Atli Dahl.

Spørgsmål til ministeren

I juni blev sundhedsminister Magnus Heunicke (S) stillet et spørgsmål om, hvorvidt private laboratorier må indrapportere til en database indeholdende covid-19-smittede personer. Den 21. august kom der svar på spørgsmålet, og her lød det blandt andet:

”Der er imidlertid en teknisk udfordring i, at private laboratorier ikke er tilkoblet den danske mikrobiologidatabase, hvortil positive svar automatisk overføres elektronisk.”

- Her har vi en virksomhed, der gerne vil hjælpe til i kampen mod den her virus. Jeg tænker i den grad, at det ikke skal være et teknisk system, der skal stoppe det. Derfor må ministeren komme i gang og finde en løsning på det, siger Christoffer Lilleholt.

Også Cæcilie Crawley Larsen håber på en snarlig løsning.

- Jeg har arbejdet med de her sundhedssystemer, lige siden jeg blev færdig som læge, og der er masser af eksempler på, at de ikke taler sammen med hinanden og ikke taler sammen med de andre sundhedssystemer i resten af Danmark. Så derfor kan jeg sagtens forestille mig, at det er rigtigt. Og jeg vil sige, at hvis Magnus Heunicke har sagt, at han vil prøve at løse det, så så er det kæmpestort, fordi mange af de her ting har man måske prøve at løse gennem flere år, uden at det er blevet til noget, siger socialdemokraten.

Men problemet er stadig ikke løst. Og tilbage sidder en frustreret Hans Atli Dahl, der ikke kan få lov at hjælpe Danmark i en svær tid.

- Det svarer lidt til, at det sner om vinteren og alle veje er sneet til. Vi sidder her med sneplove og folk, der kan køre, og så siger staten, at ’vi har styr på det’. Men der er ingen, der kan flytte sig rundt i landskabet, siger Hans Atli Dahl

TV 2 Fyn har fredag forsøgt at få en kommentar fra både Magnus Heunicke og Sundhedsstyrelsen. De havde ikke mulighed for at komme med en kommentar.