Systemskifte i OB: Nyt værktøj giver flere muligheder i weekendens topbrag

Når OB lørdag eftermiddag møder Esbjerg, kommer det fynske hold med stor sandsynlighed til at spille på en anden måde, end sidst klubben spillede hjemme i Odense.

I sidste uge foretog træner Søren Krogh et systemskifte, så OB spillede med fire forsvarere, fire midtbanespillere og to angribere i et såkaldt 4-4-2-diamant-system, og denne ændring gav bonus i form af en 5-1-sejr over FC Roskilde.

Derfor tyder meget på, at OB vil spille på samme måde mod Esbjerg lørdag eftermiddag.

- Det er noget, vi har lagt ned i værktøjskassen, og så kan vi finde det frem, når der er brug for det. Det er min beslutning, om vi vil gøre det, men der er nogle ting i den her formation, som vores nuværende tilstand lukrerer på, siger Søren Krogh til TV 2 Fyn.

Han ser flere fordele i det nye system.

- Max Ejdum shiner på 10er-positionen, og angrebsmæssigt er det godt at have to angribere, der giver noget dybde i spillet. Det er noget af det, vi har savnet i de foregående kampe før Roskilde-kampen, siger Søren Krogh.