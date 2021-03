Syv nye smittede i Vollsmose – nu også høje tal i anden Odense-bydel

Efter fire dage med stigende smittetal i Vollsmose, er smittetallene lørdag faldet marginalt.

Den seneste uge er der registreret 47 nye tilfælde af smitte i Odense-bydelen, og i det seneste døgn er syv personer fra Vollsmose testet positiv for coronavirus.

Det giver et lille fald i incidensniveau – antal smittede per 100.000 borgere i løbet af de seneste syv dage. Fredag var incidensniveauet 525, og lørdag er det faldet til 514.

Smitteudbruddet i Vollsmose var på sit højeste mandag 8. marts, da incidenstallet var på 951,5.

Ifølge de seneste opgjorte tal fra Odense Kommune ligger kommunens samlede incidenstal på 113,2. Det er et lille fald fra fredag, hvor tallet var 115,7.

Der har i de seneste syv dage været 232 nye smittede i kommunen. Af dem er 78 personer under 20 år, mens der ikke har været smittetilfælde i aldersgruppen, der er ældre end 61 år.

Også høje tal i anden bydel

Igennem længere tid har de høje smittetal i Vollsmose trukket det samlede incidensniveau i hele Odense Kommune op over 100, der tidligere var nævnt som grænsen for yderligere genåbning.

VARIATIONER I INCIDENSTAL Odense Kommune opgør antal smittede og incidenstal ud fra tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tallene kan derfor variere en smule fra Statens Serum Institut, der dagligt udkommer klokken 14. Formentlig vil de samlede tal være en smule højere end Odense Kommunes.

Med incidens på 113 er tallet lørdag fortsat over 100, men det er ikke kun Vollsmose-firkanten, der trækker tallet op. Også i Odense V er smitten nu væsentligt højere end i resten af kommunen.

I bydelen er smitten steget fra incidens 70 i tirsdags til 210 lørdag. Alene i bydelen Blommenslyst var tallet fredag på 365.

Det dækker i reelle tal dog over et relativt lavt antal nye smittede, da antallet af indbyggere i Blommenslyst ikke er ret højt. Derfor er udsvinget omvendt meget højt selv ved få nye smittede.

Men de stigende tal har fået kommunen med den socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel i spidsen til at sætte ind med forebyggende initiativer i de områder, hvor smitten kommer over 200.

- Det betyder, at så snart der er antydning af en smittestigning et sted i Odense, så sætter vi hurtigt og forebyggende ind. Vores Taskforce er klar til at rådgive og gå i dialog med boligorganisationer, private udlejere og beboerforeninger i et område, så vi ved fælles hjælp får bremset et udbrud, inden det når at sprede sig.

- Det er bekymrende, når vi ser smitteudviklingen i de forskellige bydele, og derfor er det vigtigt, at vi handler hurtigt, så smitten ikke når at udvikle sig. Test, isolation og afstand er vejen frem, og værktøjerne skal også i spil ved mindre lokale udbrud i byen. Det er afgørende vigtigt, at vi er fælles om at løfte indsatsen, siger Peter Rahbæk Juel på et pressemøde fredag.

Både i Odense M (incidens 118), Odense SØ (112) og Odense SV (108) er smittetallene ifølge Odense Kommunes egne tal fortsat over 100.

Særlige restriktioner

De høje smittetal i Vollsmose har medført en række særlige restriktioner, der kun gælder i bydelen.

Konkret betyder de særlige restriktioner, at der er krav om at bære mundbind på alle indendørs offentlige arealer, medmindre man er undtaget.

Det kan medføre en bøde på 2.500 kroner ikke at overholde kravene, og Fyns Politi har tidligere meldt ud, at man vil være synligt til stede for at håndhæve reglerne.

Restriktionerne har gjaldt siden onsdag den 10. marts og på én uge udskrev Fyns Politi 20 bøder for mangelende mundbind.