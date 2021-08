Syvårig forbrændt: Efterforskere har brug for vidner

- Det kræver, at efterforskerne får nogle svar på de tekniske undersøgelser, eller at vidner står frem og fortæller om, hvad de har set. Men det kan tage tid, siger Sunniva Pedersen-Reng.

Og netop vidner efterlyser Fyns Politi stadig til hændelsen, som skete kort før klokken seks onsdag eftermiddag.

Den syvårige dreng blev forbrændt på store dele af kroppen og blev kørt på skadestuen, og torsdag formiddag er meldingen, at drengen er i kritisk tilstand og under behandling. Det har således ikke været muligt for politiet, at tale med drengen.

Onsdag aften fortalte vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen til TV 2 Fyn, et der gik rygter om en forbrydelse.

- Vi har masser af vidner derude, men vi har stadig ikke fundet ud af, hvad der er sket. Der går både rygter om, at han var alene og antændte sig selv, og at han blev overhældt med benzin og sat ild til, sagde vagtchefen.

Fyns Politi fik onsdag aften hjælp fra det national kriminaltekniske center, NKC, til de tekniske undersøgelser på gerningsstedet.

Undersøgelsen foregik frem til midnat.

Eventuelle oplysninger i sagen kan ske til Fyns Politi på telefonnummer 114.