Tårer og kram: Søren Købmand lukker efter mere end 70 år

Stamkunden fru Bjerregaard på 100 år må også knibe en tåre med udsigt til, at Søren Købmand går på pension.

- Jeg er ulykkelig, og jeg kan slet ikke forstå, hvordan vi skal klare os fremover. Vi vil savne dem utrolig meget. Ikke alene for butikken, men for menneskene. De er helt unikke. Og nu tuder jeg, siger hun.

Også stamkunden Henrik Winther har blanke øjne.

- Jeg er kommet her fire-fem gange om ugen for at hente morgenbrød og cigaretter. Der er mange minder her, så det er sørgeligt. Og nu må du ikke spørge om for meget, jeg bliver helt rørt, siger han.

Afklaret med beslutningen

Selvom det er hårdt for både kunder og familien Rasmussen, er der også lettelse at spore efter mange års hårdt arbejde.

- Jeg tror, skuldrene falder længere ned, siger Marianne Rasmussen.