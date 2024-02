Tabt cykel skabte kædereaktion - bus kørte ind i bil

Mandag aften endte en bus og en personbil i karambolage umiddelbart efter den blå bro på Kløvermosevej i Odense.

Sammenstødet skyldes - ifølge politiets døgnrapport - en kædereaktion, der startede ved, at en cykel, der var spændt på en cykelholder bagpå en bil, faldt af. Det lykkedes ikke den bagvedkørende fører at undvige cyklen.

Det gjorde det heldigvis for en tredje part, men desværre for vedkommende endte opbremsningen i, at en bus påkørte dennes bil bagfra. Ifølge Fyns Politi er der heldigvis ikke sket nogen personskade i forbindelse med uheldet.