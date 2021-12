Tabte 1-2: OB taber til Randers FC, men er videre til semifinalen

Lars Høgh blev efter sin alt for tidlige død fortjent hyldet af flere omgange. Inden kampstart rejste alle på stadion sig op, lyset blev dæmpet, og Andrea Bocellis "Time To Say Goodbye" blev sat på, imens tilskuerne tændte lyset på mobiltelefonerne og dannede en smuk og rørende kulisse.

Randers pressede

Spillet på banen var dog også værd at skrive hjem om - i hvert fald for Randers. Den forsvarende pokalmester var nemlig klart kampens bedste fodboldhold, og OB havde store problemer med at lukke af for modstanderens venstre angrebsside.

Kampens første højdepunkt involverede igen Lars Høgh. Efter 8 minutter og sytten sekunder blev spillet fløjtet af, og stadion rejste sig op for at klappe og synge Lars Høghs spillersang.