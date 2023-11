Tænketank: Hastighedsnedsættelse i Odense vil koste millioner

Ifølge Christoffer Lilleholt har de borgerlige partier fra starten bedt om at få lavet de beregninger, men det har der ikke været opbakning til i forligskredsen, og derfor er det ikke sket.

- Derfor sætter vi nu en sag på byrådsdagsordenen for at få undersøgt, om partierne stadig siger nej, for vi kan ikke gennemføre de her hastighedsnedsættelser, hvis det koster så meget for samfundet, siger han.

Han anerkender, at CEPOS er en interesseorganisation, og derfor mener han, at Odense Kommune selv skal få foretaget lignende beregninger.



- Det er jo ikke kun kommunekassen, man skal kigge på, når man laver sådan nogle omvæltninger. Man skal kigge på hele samfundet. Man skal kigge på den familie, hvor forældrene mister tid sammen med deres børn, og man skal kigge på den tømrermester, som skal sidde længere tid i kø i bilen, siger han.

Hvis undersøgelsen bliver vedtaget, og den viser samme resultat som CEPOS' undersøgelse, trækker i jer så fra mobilitetsplanen?

- Så kommer vi til at have en alvorlig snak i Venstres byrådsgruppe om, hvorvidt vi kan være med til noget, som koster så meget for odenseanerne, siger han.

Kan du allerede nu sige, at Venstre vil træde ud af mobilitetsaftalen, hvis det byrådet ikke vil godkende, at Odense Kommune skal lave sin egen undersøgelse?

- Så skal vi også have en alvorlig samtale i Venstres byrådsgruppe om, hvad vi så gør, siger han.

Konservative støtter krav om egne beregninger

By- og kulturrådmand Søren Windell (K) ser også gerne, at Odense Kommune får foretaget sine egne beregninger af de samfundsmæssige omkostninger ved at sænke farten på vejene.

- Det overrasker mig ikke, og det er også derfor at vi har været så hårde på at sige, at de her hastighedsnedsættelser, som er en del af den grønne mobilitetsplan, dem vil vi gerne se på igen, siger Søren Windell (K).

Han mener at beslutningen om at sænke fartgrænserne er taget for hurtigt.

Rykker undersøgelsen ved konservatives opbakning til mobilitetsplanen?

- Nej, den er, som den hele tiden har været. Derfor vil vi også gerne have, at vi får lavet en samfundsmæssig analyse, som ikke er lavet af CEPOS, for der er man jo straks ude fra røde side og sige, at den gælder ikke, for det er en borgerlig- liberal tænketank, som har lavet den, siger Søren Windel.