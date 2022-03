Tæt på 100.000 indsamlet: Forfattere støtter ofre for krigen med boglotteri

Torsdag blev der trukket lod mellem alle dem, der har været med til at donere de knap 93.000 kroner, men indsamlingen fortsætter et par uger endnu.

- Det handler om at finde en kreativ måde at få folk til at have mere lyst til at støtte. Og jeg er glad for, at nogen førte den her idé ud i livet, og at det endte med at vokse os sådan over hovedet på så kort tid, siger hun og fortæller, at donationerne stadig kommer ind, selvom de cirka 350 bøger nu er udloddet til vinderne.