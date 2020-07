Tæt på konkurs: Fynsk kaffefirma blev reddet af bæredygtighed og økologi

Kaffefirmaet Freehand Coffee i Odense har overlevet både en coronakrise og en konkurs. Faktisk har det odeseanske firma leveret overskud i første halvår af 2020 på trods af, at mange af deres kunder har været berørt af coronanedlukningen.

Årligt omsætter Freehand Coffee for 18 millioner kroner og har 50 ansatte. De leverer kaffe og kaffemaskiner til 2000 danske virksomheder.

Læs også Lang ventetid på køreprøver: - Situationen er fuldstændig håbløs

- Ni er blandt de allerstørste i landet, siger kaffefirmaets administrerende direktør Michael Schiedel.

Men succesen har ikke altid været givet for Freehand Coffee. I 2017 blev Michael Schiedel hentet ind for at redde firmaet fra konkurs. Dengang hed det Mars og var hollandsk-ejet.

Der var tydeligvis nogle ting, man ikke havde gjort ordentligt Michael Schiedel, administrerende direktør, Freehand Coffee

- Da årsregnskabet blev offentliggjort i slut maj, gik der 48 timer. Så fik jeg både banken og alle leverandører på nakken, som sagde de fra nu af skulle have alle deres penge upfront, siger Michael Schiedel.

Fokus på bæredygtighed

Som helt ny direktør stod Michael Schiedel med 70 ansatte og et to-cifret millionunderskud og et firma, som ingen ville røre med en ildtang.

- Der var tydeligvis nogle ting, man ikke havde gjort ordentligt, siger kaffe-direktøren.

Ved en tilfældighed lykkedes det at få kontakt til det belgiske familiefirma Mico, der er noteret på børsen og omsætter for halvanden milliard kroner.

Læs også Gratis færgeture til Ærø fortsætter

- Der sagde de til os: fint I skal bare være klar til at lægge de første par millioner, så kommer vi med resten, fortæller Michael Schiedel.

- Vi låste os inde i et sommerhus i Ørbæk. Der var ledergruppen i en uge, hvor vi lavede mad til hinanden og lærte hinanden at kende på godt og ondt. Vi kom ud af det sommerhus med en plan. Vi ville gå ind for økologi og FNs bæredygtige verdensmål, siger Michael Schiedel.

Farm i Honduras

Det fynske kaffefirma bruger i dag fem procent af deres omsætning til at støtte fattige bønder i Honduras.

- Jeg tog selv derud sidste år. Så gik jeg ellers til hånde hos de lokale farmere, siger Michael Schiedel.

Den administrerende direktør forklarer, at det er meningen, de lokale bønder selv skal overtage ejendomsretten til jorden, som Freehand Coffee nu ejer.

Læs også Se billederne: Stork spottet på tagryg i Odense

- Så skal de dyrke den jord, og fra den jord vil der efter tre til fire år komme en høst. Når den høst er i hus, så vil de på det tidspunkt begynde at afdrage på lånet. De penge vil blive reinvesteret i ny jord, som vil skabe nye jordejere. Forhåbentlig kan jeg tage mine børnebørn med til Honduras en dag, og så vil der være en hel bjergside fyldt med nye plantager, fortæller Michael Schiedel.

Det fynske kaffeselskabs plantage ligger i byen Santa Teresa, der har 1500 indbyggere. Alle bønderne er med i et cooperativ, der tæller i alt 90 kaffedyrkere.