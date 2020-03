Tæt på at påkøre politibil: Kort biljagt endte med sammenstød

En kort biljagt endte med et sammenstød, da en bil torsdag aften stak af fra en politipatrulje på Åsumvej i Odense.

En mandlig bilist kom i sin bil ud fra en af parkerne ved Åsumvej, og da han svingede ud på vejen, var han tæt på at støde ind i en politibil.

- Den kørte så snert ud foran patruljevognen, at betjentene fandt det mistænkeligt og derfor gerne ville tale med ham, siger Steen Nyland, vagtchef ved Fyns Politi.

Derfor tændte patruljen blinket for at vise, at de ville standse bilen og tale med føreren. Han valgte dog i stedet at stikke af fra politiet, som satte efter bilen i østlig retning på Åsumvej.

- Han kommer dog ikke ret langt, før han kolliderer med en anden bil, der kommer forfra, og som han ender i siden på. Og så stopper det der, siger vagtchefen.

Der var to personer i flugtbilen, men ingen kom til skade i nogen af de to køretøjer.

Føreren af den bil, der stak af fra politiet, blev efterfølgende anholdt og sigtet for at være påvirket af andet end alkohol.

Episoden skete klokken 22.49 torsdag aften.