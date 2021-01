Tæt på udsolgt: Nyt boligområde ved SDU vokser hastigt

Det nye bolig- og erhvervsområde nær Syddansk Universitet er ved at være færdigudviklet. Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme sælger nu de sidste fire byggegrunde til boliger i Cortex Park i Odense.

De mange nye job i området vil skabe behov for flere boliger, mener Torben Nielsen, der er teknisk direktør for 5E Byg A/S til TV2 Fyn.

- Nu bliver der skabt en masse nye arbejdspladser med det nye OUH, SDU, Facebook og så videre i det område. Der vil være et kæmpe behov for nye boliger der. Min erfaring er, at enten vil folk bo helt inde i centrum, eller også vil de bo ude i det område. Især for de unge mennesker. Så jeg er slet ikke bekymret for, at vi ikke får fyldt boligerne op, når de står der, siger Torben Nielsen.

Siden Freja Ejendomme begyndte byggemodningen af det 180.000 kvadratmeter store område for cirka 10 år siden, er der solgt cirka 115.000 kvadratmeter fordelt på 15 byggefelter.

Og udviklingen fortsætter. Freja Ejendomme har netop solgt fire byggefelter til 5E Byg i Cortex Park i Odense.

Med det nye salg til 5E Byg er der ikke flere byggefelter tilbage til privatboliger og kun syv tilbage til erhverv i Cortex Park.

Sådan kan det kommende byggeri komme til at se ud. Foto: Arkitema Architects

Flytter selv ind

5E Byg vil opføre studie- og familieboliger på tre af byggefelterne. Det sidste skal efter planen rumme et fem etagers P-hus indeholdende 400 parkeringspladser og med fire etagers erhverv ovenpå. 5E Byg flytter også selv ind på adressen.

- Vi har tidligere arbejdet med området og allerede lavet nogle byggerier. Og så kunne vi se, at et parkeringshus og hele erhvervsdelen sagtens kunne udføres derude, siger Torben Nielsen.

5E Byg A/S kiggede på området med en anden investor, som så sprang fra.

- Men der havde vi allerede set os lune på mere byggeri derude. Også til et nyt domicil til os selv, fortæller Torben Nielsen.

Tæt ved letbane og motorvej

Kombinationen af, at området ligger tæt på motorvejen og den kommende letbane, gør det til et rigtigt attraktivt område for 5E Byg A/S.

- Mange af vores samarbejdspartnere kommer tit via offentlig transport, så det er klart en fordel for dem også, at det er så nemt tilgængeligt med letbanen. Vi bruger også selv ofte offentlig transport, siger Torben Nielsen.

Freja Ejendomme har netop solgt fire byggefelter til 5E Byg i Cortex Park i Odense. Foto: Arkitema Architects

Fakta om Cotex Park Cortex Park har på få år udviklet sig til ikke blot at rumme nye, moderne familie- og studieboliger, men også at være et attraktivt byområde for erhverv, udvikling og innovation.

Ifølge planerne vil Cortex Park være fuldt udbygget omkring 2030 og det forventes da at indeholde omkring 200.000 etagemeter fordelt på 70 procent erhverv - herunder hotel, og 30 procent boliger - herunder private boliger, almene boliger og kollegieboliger. Det forventes, at der bliver skabt cirka 6.000 permanente arbejdspladser i Cortex Park. Cortex Park er en del af Campus Odense - et af Europas mest ambitiøse områder for vækst og udvikling inden for robotteknologi, sundheds- og velfærdsinnovation. I Campus Odense finder man desuden også Syddansk Universitet, Forskerparken, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og fra 2022 det nye Odense Universitetshospital (OUH).



