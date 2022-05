Tæt samarbejde mellem omstridt forening og borgmester

Dog finder ekspert i kommunalpolitik Roger Buch, at engagementet i foreningens arbejde er lidt ud over det sædvanlige. Han understreger samtidig at intet er mod lovgivningen på området, og at der sagtens kan være tale om at borgmesteren blot brænder meget for netop denne sag.

- Hvis man tager de positive briller på, så kan det afspejle, at negativ social kontrol netop er noget, borgmesteren finder meget vigtigt, så er der ikke noget problematisk i det, men med mit kendskab til kommunerne, så må jeg sige, at det er meget usædvanligt, at en borgmester er så tæt involveret i det her, siger ekspert i kommunalpolitik Roger Buch.



Borgmesterforvaltningen skriver til Radio4 Undersøger, at der jævnligt bliver skrevet støtteerklæringer til foreninger.

Odense Kommune udarbejder jævnligt støtteerklæringer til foreninger, såfremt kommunen kan bakke op om foreningens formål. Støtterklæringerne er blandt andet relevante, når foreningerne skal søge om fondsmidler.

Støtteerklæringen til Søstre mod vold og kontrol blev givet uafhængigt af tilskuddet i forbindelse med profilprojektet.

