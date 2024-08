Det har fået de konservative og Venstre til at beskylde borgmesteren for at være magtfuldkommen, men det afviser SF's Brian Dybro.

- Jeg synes dybest set, at de konservative og Venstre skulle tage en tudekiks. Når dagen er omme, så handler det om, om man vil være med til at give et tiltrængt løft til folkeskolen og gøre ældreplejen bedre for de ældre, siger Brian Dybro.