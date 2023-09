Tager altid bilen: Jesper fik letbanebillet betalt af direktøren, så han kunne få sin første tur

Ifølge TV 2 Fyns direktør Esben Seerup kan de mange bilture i overvejende grad forklares med, at mange medarbejdere bor over store dele af Fyn.

- Den anden ting er, at det nok er et tegn på, at de offentlige transportmidler ikke passer med de arbejdstider og de livsmønstre, vi har her. Der skal man måske også have med, at der er nogle, der møder meget tidligt om morgenen, og nogen der først er færdig klokken 23 om aftenen, siger Esben Seerup.

Gratis transport vil ikke flytte Jesper Buch

En af de 48 medarbejdere, som har taget bilen til arbejde, er samfundsreporter Jesper Buch. Han betragter sig selv som "superbilist". Han har aldrig taget letbanen før, og cykler en sjælden gang, hvis det passer ind. Så derfor tager han stort set altid bilen, når han skal på arbejde.

- Jeg har lige præcis 3,6 kilometer fra min bopæl og ud til arbejde. Det tager otte minutter. Det er nemt og behageligt, og selvom det regner, kommer jeg i arbejde i tørvejr. Jeg har altid taget bil af magelighedsgrunde, siger Jesper Buch.

Han indvilligede dog i at lade bilen stå og prøve letbanen af - og cyklen - i løbet af to arbejdsdage.

Og selvom turen med letbanen var en god førstegangsoplevelse, foretrækker han stadig bilen. Også selvom letbanen skulle blive gratis engang i fremtiden.

- Noget der kunne få mig til at ændre adfærd, det var, hvis det blev tilstrækkeligt besværligt at tage bilen. Hvis jeg skal ud på omveje, køre langsomt og bruge mere tid. Så tror jeg, jeg vil tage i hvert fald cyklen eller måske letbanen de dage, hvor det regner. Det er ikke de 26 kroner, letbanebilletten koster, der afholder mig fra det.

- Blev det gratis, ville det alene ikke få mig til at hoppe ombord.

Kom med Jesper Buch på arbejde i videoen herunder: