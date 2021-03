Tanja har KOL og familien er i risikogruppen – nu er nabolejligheden lavet om til isolationsbolig

STOP! Isolationsområde. Face masks must be worn.

Tanja Petersen fik et mindre chok, da hun fredag eftermiddag kom ud i sin opgang i Birkeparken i Vollsmose i Odense. Nabolejligheden var pludselig blevet lavet om til isolationslejlighed for de corona-smittede fra Vollsmose, der ikke kan isolere sig i eget hjem.

Sådan så døren til nabolejligheden pludselig ud fredag eftermiddag. Foto: Tanja Petersen

- Jeg er astma- og KOL-patient og dermed i risikogruppen. Og nu er risikoen for, at jeg bliver smittet, steget med 200 procent, efter isolationsboligen er blevet opført, siger Tanja Petersen.

På vej ud at lufte sin hund så Tanja Petersen, at der på døren ind til nabolejligheden var hængt fem plakater op, som på forskellige sprog informerede om, at der er indrettet isolationsbolig i lejligheden.

- Det ser meget dramatisk ud, konstaterer Tanja Petersen.

Udover at hun selv er kronisk syg, er hendes nærmeste familie også sårbare og i risikogruppen.

- Det her foregår på fjerde sal i en opgang med raske mennesker. Det er simpelthen så utrygt, siger Tanja Petersen.

Ikke optimal løsning

Chefen for Sundhed og Forebyggelse i Odense Kommune, Jette Mark Sørensen, erkender over for TV 2 Fyn, at den bedste løsning havde været en opgang med kun tomme boliger, hvor et antal lejligheder kunne have været anvendt til isolation.

Men det har ikke været muligt at tilvejebringe.

- Lejlighederne er stillet til rådighed, fordi det var dem, der var ledige, siger Jette Mark Sørensen.

Sundhedschefen mener heller ikke, at kommunen på forhånd burde have undersøgt, om der bor kronisk syge tæt ved isolationslejlighederne.

- Egentlig ikke, da det, vi har været opmærksomme på, har været afspritning af kontaktflader ved indlogering. Derefter skal den eller de isolerede ikke uden for isolationsfaciliteten, før de ikke længere udgør en smitterisiko, siger Jette Mark Sørensen.

Sen information

Efter Tanja Petersen fredag eftermiddag ved et tilfælde ser isolationsboligen i nabolejligheden, forsøger hun at få fat i både boligforeningen og Odense Kommune for at få svar på, hvad der foregår og hvordan de som naboer skal forholde sig. For hverken hun, familien eller de øvrige naboer er blevet informeret af Odense Kommune om, at de vil indrette en isolationsbolig i opgangen.

Men fordi klokken havde passeret 17 fredag eftermiddag, ringede hun forgæves.

- Jeg er simpelthen så vred over, at ingen har givet os nogen som helst besked eller information.

- Ingen har gjort sig ulejligheden at informere os om, hvordan vi nu skal forholde os, når vi nu kigger ind i en fremtid med skiftende corapatienter som naboer, siger Tanja Petersen.

Først mandag bliver der afleveret et brev i opgangen. Socialoverlægen og Jette Mark Sørensen gik mandag eftermiddag og ringede på alle dørklokker i alle de berørte opgange, hvor de tre nye isolationslejligheder er beliggende.

De orienterede om, at der er kommet en isolationslejlighed i den pågældende opgang, og hvordan man som borger skal forholde sig i forhold til dette. Formålet med dette var ifølge Odense Kommune at skabe tryghed blandt beboerne i opgangene.

Vollsmose har fået massiv medieomtale i de seneste uger på grund af et større smitteudbrud med coronavirus. Tirsdag er incidensniveauet i bydelen faldet til 798,4. I reelle tal dækker det over, at der i de seneste syv dage har været 73 nye smittetilfælde med coronavirus i Vollsmose. Det svarer til knap en procent af befolkningen i bydelen.