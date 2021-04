Tarteletfestival tilbage - færre billetter til salg

"Nogle tager det tungt, andre tarteletter", sådan lyder mottoet for Odense Tarteletfestival, der til oktober afholder verdens største hyldest for den sprøde spise.

Og har man deltaget i et af de ti forrige år, behøver man ikke være bange for, at der er noget, der har ændret sig.

- Det er jo 11. gang vi afholder festivalen, og den bliver præcis, som den plejer. Vi har som sædvanlig Johnny Reimar, der kommer og optræder. Han har fået vaccinen og har allerede meldt sig klar, fortæller Søren Windell, der er en af arrangørerne bag festivalen - også kendt som "tarteletkongen".