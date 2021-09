Tatoverings-messe fik comeback med 150 tatovører

Jakob Schultz er direktør og arrangør af Hans Christian Andersen Tattoo Convention eller bare HCA Ink.

Og det der med forkortelsen - eller at koge noget ned til det vigtigste - er en evne de dygtigste tatovører skal leve op til i hverdagen.

De skal forstå kundens ønske og omsætte det til et blivende kunstværk.

HCA Ink blev hen over weekenden afviklet for fjerde gang, og det var helt specielt i år, fordi coronaen sidste år betød, at man måttet nøjes med et neddroslet arrangement.

- Det betyder noget specielt i år, fordi der har været corona, og der ikke har været nogen messer, og meget har været aflyst. Endelig kan alle tatovørerne samles, og det betyder god stemning, og alle er glade for at kunne komme ud igen og deltage i det her, siger Jakob Schultz.