Tatovør går juleamok: - Det er stukket en lille smule af i år

Til daglig er det kunderne hos Kineone Tattoo Shop i Odense, at Miki Tranberg udsmykker, men i de seneste uger har han stået over for et lidt større projekt.

Hans hus på Grønbergvej i Næsby er pakket ind i en kæmpe rød sløjfe. En projektør viser et par julefigurer danse rundt på den hvide væg, og rundt om i haven lyser tusinder af pærer landskabet op.

- Det er stukket en lille smule af i år, siger Miki Tranberg.

Vokset op med meget pynt

Traditionen med at pynte ekstravagant op har han med hjemmefra, og hans fars hus i Bolbro bliver også hvert år lavet til et stort juleshow.

- Jeg er vokset op med det. Vi købte huset her for 10-12 år siden, og så købte jeg min første juletræskæde og så den næste, og så fik vi lavet lidt mere, og da vi så byggede huset, så var der plads til mere julepynt, fortæller Miki Tranberg.

Selvom der er mange pærer, der skal holdes i gang, så gør det ikke kæmpe forskel på elregningen.

- Vi regnede på det sidste år, og det er omkring 500-700 kroner. Så det er ikke de dummeste penge, jeg har brugt i december, siger han med et grin.

Julemandens kane

Et af årets hovedværker er julemandens kane, som er landet lige midt i forhaven. I baghaven er den 12 meter høje flagstang udsmykket med et stort lyskædenet, der får stangen til at ligne et juletræ i mørke. Ved garagen er en snemaskine også installeret, så han kan sikre lidt snefald hver dag.

Tatovøren fortæller, at naboerne også er glade for det store juleshow. De er dog alligevel lidt påvirkede.

- Problemet er, at så pynter de ikke så meget op, for det er jo lidt svært at følge med, siger han.

Den vilde udsmykning giver ifølge Miki Tranberg stor trafik på den lille vej.