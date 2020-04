Tatovører genåbner: - De første kunder skrev meget tidligt i morges

Der gik ikke lang tid fra Folketinget blev enige om en plan for en yderligere genåbning af Danmark, til de første kunder begyndte at skrive til Per Stagil, der har tatovørbutikken Kineone i Odense.

- Der var et par kunder, som bippede ind meget tidligt til morges og skrev: "Hey, nu ser det ud til, at I må åbne fra på mandag. Skal vi ikke lige komme ned med alle vores projekter", fortæller han.

Siden 18. marts har blandt andet tatovører og frisører skullet holde lukket som et led i regeringens tiltag mod spredningen af det ny coronavirus.

- Vi skal bare i gang

Men med den aftale, Folketingets partier i nat er nået frem til, kan Per Stagil nu igen snart tage imod kunder.

- Det er fantastisk. Det er vi kun glade for. Vi synes allesammen, at vi bare skal i gang, og vi er helt klar til at tage imod kunderne, siger han.

Disse ervherv må åbne 21. april Notater fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, hvilke erhverv der igen må åbne for kunder mandag, 21. april. Se hvem der må åbne her: * Frisører * Skønheds- og massageklinikker * Kropsplejeklinikker * Spaklinikker * Tatovører og piercingbutikker * Solarier * Køreskoler * Fysioterapeuter * Kiropraktorer * Ergoterapeuter * Osteopater * Diætister * Fodterapeuter * Optikere * Psykologer * Tandteknikere, tandlæger og tandplejere. * Hørelæger og audiologer * Privathospitaler og privatklinikker Kilde: Ritzau Se mere

Selvom han i nu snart en måned har været tvunget til at holde sin butik lukket, har han taget situationen med ro.

- Selvfølgelig er det en omvæltning ikke at skulle på arbejde ligesom for alle andre. Men det er hele Danmark eller hele verden, der har det sådan, siger han.

Meget af nedlukningstiden er blevet brugt i hans kolonihavehus.

- Jeg har nået en masse af de ting, jeg normalt ikke når. Der er blevet malet hus, og så er vi gået i gang med at anlægge græsplæne. Det har også været dejligt, fortæller han.

Nedlukningen har dog haft nogle konsekvenser økonomisk.

- Selvfølgelig har det det. Man må skrue ned og tære af de reserver, man måtte have. Men jeg synes, de er gode med hjælpepakkerne, når de engang kommer til udbetaling.

Inden åbningen på mandag, håber han på, at der bliver meldt mere ud om, hvilke tiltag der er nødvendige for at mindske smitterisikoen mest muligt.

- Vi savner måske lidt retningslinjer. Hvad vi må, og hvilken beskyttelse og sådan noget. Vi har jo altid høj hygiejnestandard, men vi kunne godt tænke os lidt mere info, siger han.

Tatovører, frisører og køretimer

Aftalen om genåbning betyder, at "visse liberale erhverv" får lov at åbne. Det indebærer tatovører og frisører. Samtidig får kørelærere også lov til at give køreundervisning i skolevogne. Også dele af retssystemet åbner igen.

Per Stagil er nu så småt begynde at forberede sig til igen at tage imod kunder.

- Vi skal tjekke, om vi har de materialer, der skal til. Forklæder, mundbind, hvad vi nu skal have ud fra de regler, der nu kommer.

Han mener, at der er gode betingelser for en sikker genåbning hos tatovører.

- Når vi laver store projekter som et "sleeve" og sådan noget, så er der jo kun en kunde om dagen. Selvfølgelig kommer der kunder ind, men vi har en stor butik, så der er god afstand. Jeg synes, vores forhold er rigtig gode, siger han.

Partierne i Folketinget skal i uge 17 forhandle om de næste faser af genåbningen af Danmark.