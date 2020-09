Tattoo-messe overvinder coronastramninger: - Alles øjne hviler på os

HCA Ink Tattoo Convention 2020 afvikles i weekenden i Odense som planlagt. Dermed bliver messen den første af sin slags, siden landet lukkede ned i marts.

Siden nedlukningen i marts er alle lignende arrangementer blevet aflyst. I en lang periode er den summende lyd fra tatoveringsmaskinerne udeblevet, og landets tatovører har måttet lade de menneskelige lærreder forblive hudfarvede.

- Det er vigtigt, at der kommer opmærksomhed på den her event, fordi det er en branche, der er i knæ. Så at vi kan holde det her er altså fantastisk, siger medarrangør Jens Ole Ambjerg til TV 2 Fyn.

450 gæster ad gangen

Messen bliver afholdt, selvom sundhedsmyndighederne har strammet coronarestriktionerne og sænket forsamlingsforbuddet til 50 i netop Odense på grund af et stigende antal coronasmittede.

Det får dog minimal indflydelse på HCA Ink Tattoo Convention.

- De regler, der gælder for messer, er de samme regler, der gælder for storcentre. På den måde er det de samme regler, der gælder i Kolding Storcenter, som kommer til at gælde her henover weekenden, fortæller Jens Ole Ambjerg.

Det er tredje gang, at HCA Ink Tattoo Convention afholdes. Tidligere har messen været velbesøgt.

Arrangørerne må lukke 450 gæster ind i Dok 5000 ad gangen. Samtidig er der indkøbt håndsprit, og gæsterne bliver bedt om at holde mindst en meters afstand.

- Alle ved jo godt, hvilken situation vi står i nu, og vi skal passe på hinanden, og vi skal også passe på det her erhverv, siger Jens Ole Ambjerg.

HCA Ink Tattoo Convention har været i tæt dialog med både Fyns Politi og sundhedsmyndighederne forud for weekendens messe.

- Vi vil rigtig gerne det her, og vi vil rigtig gerne lave det her arrangement. Det er det første arrangement siden marts i Odense. Vi ved godt, at alles øjne hviler på os, fortæller medarrangøren.

Messen har måttet aflyse flere udendørs arrangementer efter anvisning fra politiet. Blandt andet er årets Bike Meet aflyst.

