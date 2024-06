Odense Teater har fredag indgået en aftale med den totalrådgivervirksomheden Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, som skal stå i spidsen for en 100 millioner kroner dyr renovering og modernisering af teatret.

- Vores forventning er, at det at komme i Odense Teater fremover, når der her står færdig, er en topklasse oplevelse, fra man træder ind over dørtrinnet, til man går ud igen, siger Jacob Schjødt, der er teaterdirektør i Odense Teater.