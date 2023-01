Teenager tiltalt for voldtægt af 14-årig og tre andre piger

På mindre end to år blev fire piger voldtaget af den samme fyr.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden ved Fyns Politi, der har tiltalt en i dag 19-årig mand for forbrydelserne.

Voldtægterne skulle være foregået mellem marts 2020 og december 2021, fremgår det af anklageskriftet. Og dermed er der tale om relativt mange ofre på kort tid.

- Det er usædvanligt at se voldtægtssager med flere forskellige forurettede inden for så kort en tidsperiode, siger specialanklager Brian Dybdahl.

Den i dag 19-årige mand var endnu ikke voksen, da de fleste af forholdene fandt sted. Pigerne kendte han i forvejen, og ifølge anklageren havde han kærestelignende relationer til dem alle i løbet af perioden.

En af pigerne skulle være blevet udsat for voldtægt i december 2021.

Her havde teenageren ikke fået samtykke fra pigen, da han begyndte at beføle hende på lår og bryster, og da hun ifølge anklageskriftet forsøgte at skubbe ham væk, tog han fat i hendes hænder og holdt dem fast.

Da hun ikke kunne gøre modstand, førte han sin penis ind i hende og gennemførte samleje. Det skete, selv om hun ifølge anklageskriftet flere gange sagde, at hun ikke havde lyst, sagde "stop", "nej" eller lignende, fremgår det.

En af pigerne var under 15 år, da voldtægten fandt sted.

Ifølge tiltalen udnyttede den dengang 18-årige mand sin fysiske og psykiske overlegenhed, da han havde samleje med pigen. Hun skulle have ligget passiv på ryggen uden at sige eller gøre noget, mens samlejet fandt sted.

Samtykke bliver tema

I januar 2021 trådte en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i kraft. Og anklager Brian Dybdahl forventer, at netop samtykke bliver et emne under retssagen.

- Det her er en af de sager, hvor grænsen for, hvornår der er opnået samtykke, vil være et tema, siger han.

Foruden voldtægter er den 19-årige tiltalt for at have udsat den ene af pigerne for vold - både efter den milde og den grove voldsparagraf.

Blandt andet skulle han ifølge anklageskriftet have slået pigen flere gange med et bælte, så hun fik blå mærker på lårene.

Han skulle have sparket hende i ryggen, givet hende blodnæse ved et slå hende med håndroden samt taget kvælertag på hende, så hun gispede efter vejret og var ved at besvime.

Sagen er rejst som en nævningesag, hvilket viser, at anklageren vil gå efter at få idømt den 19-årige en straf på mindst fire års fængsel.

Det fremgår ikke, hvordan den unge mand forholder sig til de alvorlige anklager.

Torsdag indledes sagen ved Retten i Odense, der har afsat ti retsdage til den. Sidste retsdag er 12. april.