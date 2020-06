Teenagere stjal pengeskab og kastede det ud over altan: Nu mangler der 100.000 kroner

To teenagere på henholdsvis 17 og 18 år er blevet dømt ved Retten i Odense for at have stjålet et pengeskab i en lejlighed i Odense og derefter kastet pengeskabet ud over altanen og flygtet med pengeskabet og dets værdier.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Sabrina Holmegaard Nielsen fra anklagemyndigheden hos Fyns Politi til TV 2/Fyn.

De to unge mænd var blevet inviteret på en øl i lejligheden, og lige pludselig opdagede den ene, at ejeren af lejligheden havde et lille værdiskab stående i soveværelset.

- De kender ikke ejeren. Det er et meget tilfældigt møde, siger Sabrina Holmegaard Nielsen.

- Det er faktisk ikke planlagt. Lidt tilfældigt får han øje på det, forklarer hun.

100.000 kroner er forsvundet

Kort efter tyveriet af pengeskabet blev de to unge mænd fanget af politiet. I mellemtiden havde de nået at bryde pengeskabet op med en vinkelsliber. Da de blev fanget, havde de taget forskellige værdier i pengeskabet, blandt andet dyre manchetknapper og et lommeur.

Ifølge ejeren af pengeskabet var der 100.000 kroner i pengeskabet. Pengene var dog væk, da betjentene fandt de to unge mænd, og det er fortsat uvist, hvad der er blevet af de mange kontanter.

Episoden fandt sted i marts, og de to unge mænd fik deres dom i fredags. Begge dømte er blevet dømt for en række andre forhold i samme forbindelse. Den 18-årige har samlet fået 1 år og 3 måneders fængsel, mens den 17-årige har fået fire måneder.

Begge mænd har bedt om betænkningstid, og det er derfor uvist, om de vælger at anke dommen.