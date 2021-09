Tesfaye mødte syriske Hewin og blev inspireret

Besøget var således en mulighed for ministeren for at se nærmere på det, som står foran en genforhandling på Christiansborg.

- Jeg har behov for, at se hvordan den fungerer i virkeligheden. Men derudover har vi også netop fået flere hundrede afghanere til Danmark, som jeg meget gerne, meget hurtigt vil have i arbejde. Så jeg er her egentlig mest for at blive inspireret, siger Mattias Tesfaye..

Og inspiration var der nok af for ministeren. Hewin Alalis historie bekræftede nemlig ministeren i, at indslusning af blandt andre ikke-vestlige indvandrere på det danske arbejdsmarked ikke nødvendigvis kan ske fra den ene dag til den anden.

- Selv om vi har en meget imødekommende, flittig ung kvinde, som er kommet hertil fra Syrien for seks år siden, så er det først nu, at hun får bidt sig fast på arbejdsmarkedet, konstaterede ministeren og tilføjede:

- Det fortæller, hvor svært det er. Vi skal ikke bilde hinanden ind, at folk bare kommer i gang fra dag ét. Det er kompliceret. Her har vi heldigvis en kommune, som jeg synes har lavet et rigtig godt stykke arbejde. Vi har en virksomhed, som er konstruktiv og har en opgave, der skal løses. Og så har vi en ung syrisk flygtning, som faktisk gerne vil have hænderne op af lommerne og tjene sine egne penge.

- Så her lykkes det, sagde Mattias Tesfaye.