Tesfaye om Hizb ut-Tahrirs besøg i Odense: Helt uacceptabelt

Man kan ikke forhindre den fundamentalistiske islamiske bevægelse Hizb ut-Tahrir i at dele materiale ud ved skoler og uddannelsesinstitutioner.

Sådan lyder svaret fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Dansk Folkepartis Peter Skaarup. Svaret kommer på baggrund af artikler og tv-indslag her på TV 2 Fyn og en artikel i Berlingske.

Her er det beskrevet, at to unge mænd fra Hizb ut-Tahrir tirsdag 29. september om morgenen delte materiale ud til eleverne på Abildgårdskolen i Vollsmose. Der er desuden blevet uddelt materiale ved Ørestad Gymnasium i København.

Begge gange foregik det uden for skolernes matrikler.

- Det er selvfølgelig helt uacceptabelt og dybt skadeligt for integrationen. De ekstreme islamisters forsøg på at trænge demokratiet tilbage og islamisere det offentlige rum skal bekæmpes, skriver ministeren blandt andet i sit svar, og tilføjer:

Udsnit fra det materiale, som blev uddelt ved indgangen til Abildgårdskolen i Odense.

- Vi har ytringsfrihed i Danmark, men de omtalte episoder er i mine øjne desværre et eksempel på, at man fremfører synspunkter, som har til hensigt at skabe splid mellem danske muslimer og resten af samfundet og dermed give næring til parallelsamfund,

Han skriver videre, at Hizb ut-Tahrir i hans øjne forsøger at skabe splittelse i det danske samfund ved at presse unge muslimer til at vende ryggen til deres eget samfund.

Lovligt på offentlige arealer

Hizb ut-Tahrir er en lovlig bevægelse og ministeren kan således ikke forbyde bevægelsen at stå foran eksempelvis Abildgårdskolen og uddele materiale - så længe de står på et offentligt areal.

I tilfældet ved den fynske skole kontaktede skoleleder Allan Feldskou elevernes forældre via skolens beskedsystem Aula.

Han skrev blandt andet, at flere elever havde taget imod materialet og formentlig også bragt det med hjem.

- Det er vigtigt, at eleverne får at vide, at det er en uddeling, som skolen på ingen måde har noget med at gøre, og vi så meget gerne, at eleverne ikke blev mødt med den slags materiale nærmest ved skolens hovedindgang (i hvert fald på vej i skole), skrev Allan Feldskou.

Lovforslag på vej

I sit svar til Peter Skaarup skriver Mattias Tesfaye, at regeringen er på vej med et lovforslag, "der skal bidrage til at styrke frihedskampen og bekæmpe ekstrem islamisme og undertrykkende kræfter i Danmark".

Med lovforslaget vil Socialdemokratiet blandt andet forbyde religiøse vielser af mindreårige og samtidig præcisere, at negativ social kontrol kan straffes som psykisk vold.

Man vil desuden indføre strengere straffe til personer, der fastholder andre i ægteskaber eller forhold indgået ved religiøse vielser uden borgerlig gyldighed med tvang.

Tre års fængsel

Det sidste har været et varmt emne i blandet andet Odense de seneste par måneder, hvor flere muslimske kvinder har stået frem og fortalt om såkaldte sharia-kontrakter, hvor den iranske ambassade er indblandet, når muslimske kvinder vil skilles.

Blandt andre har odenseanske Roya Moore fortalt til TV 2 Fyn, at hun blev kontaktet af den iranske ambassade i forbindelse med sin skilsmisse.

Hvis hun ønskede, at hendes skilsmisse også skulle gælde såvel religiøst som i Iran, skulle hun acceptere en aftale lavet af Imam Ali Moskeen i København.

Mattias Tesfaye oplyste efterfølgende til Berlingske, at regeringen inden jul vil fremsætte et lovforslag, der kan udløse op til tre års fængsel til imamer, der står bag sharia-kontrakterne.

- For vi skal ikke give frihjul til, at imamer kan blande sig i skilsmisser på en måde, hvor de skubber dansk lovgivning til side, sagde ministeren til Berlingske.

Lovforslaget kan også ramme familiemedlemmer, som udøver kontrollen, skrev avisen.

