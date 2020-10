Test af rygelunger: Kan Sofie stoppe med at ryge?

- Nu bliver jeg jo nødt til at se i øjnene, hvad fanden det er, jeg har gang i, siger Sofie Kirkegaard Øritsland, da hun står ude foran Lungemedicinsk Afdeling på OUH.

Jeg skal jo finde ud af, hvad det er for noget dumt noget, jeg har gang i med det rygning. Sofie Kirkegaard Øritsland, 27 år, journalist, Bemærk

Sofie Kirkegaard Øritsland er 27 år og ansat som journalist på Bemærk hos TV 2 Fyn. Hun ryger dagligt mellem fem og 10 cigaretter, og det har hun gjort i 10 år. I et eksperiment skal hun forsøge at komme af med rygetrangen.

Ligesom Sofie ryger rigtig mange andre unge mennesker også. I en undersøgelse, Bemærk har lavet blandt 1200 unge mellem 15 og 20 år på Fyn, svarer hver fjerde, at de ryger. Kigger man på alle danskere i alle aldre, er det hver fjerde, der ryger, ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Rygnings ødelægger lungerne

Som det første i eksperimentet skal Sofie konfronteres med, hvordan hendes lunger ser ud efter 10 års rygning. Det foregår på Lungemedicinsk Afdeling på OUH i Odense.

- Jeg skal jo finde ud af, hvad det er for noget dumt noget, jeg har gang i med det rygning, siger hun, inden hun går ind.

Inde på afdelingen bliver hun mødt af en sygeplejerske, Rune F. Jensen, og overlæge Christian B. Laursen. Som det første skal hun have foretaget en lungefunktionsundersøgelse. Det foregår ved, at hun puster, alt hvad hun kan, så længe hun kan, ind i et rør.

Sofie skal have testet sin lungefunktion ved at puste alt, hvad hun kan ind i dette rør. Foto: Rasmus Rask

Herefter gennemgås resultatet af undersøgelsen ved overlægen, som dog først gerne vil vise Sofie, hvordan rygerlunger ser ud i forhold til raske lunger.

- Jeg har altid vidst, at det var dumt at ryge. Men jeg har bare ladet være med at tænke over det, fordi det er jo rart, siger Sofie.

Rygerlunger kaldes også KOL, som er en forkortelse for kronisk obstruktiv lungesygdom.

KOL er en risiko, når man ryger, fordi lungevævet langsomt bliver nedbrudt, hver gang man suger tobaksrøg ned i lungerne. Lungevævet er det, der udgør størstedelen af lungerne. De kemiske stoffer i røgen ødelægger den rensemekanisme, der normalt renser dine luftveje. Og virker den ikke, bliver lungevævet nedbrudt.

Man kan ikke mærke, man slider lungerne

Svaret på Sofies lungefunktionsundersøgelse er positiv taget i betragtning, hun har røget i 10 år. Hun ligger inden for normalområdet, når man kigger på lungernes funktion.

- Den her del af din lungefunktion er normal, siger Christian B. Laursen, overlæge på lungemedicinsk afdeling på OUH.

- Selvom man slider på sine lunger, kan man gå i mange år uden at lægge mærke til det. Men når man først begynder at mærke noget, har man slidt lungerne rigtig meget i stykker, siger Christian B. Laursen, der ikke kan anbefale noget at ryge cigaretter.

Det er skræmmende information for Sofie, som dog er lettet over egne resultater, men godt ved, at det ikke er smart at ryge.

- Heldigvis var mine lunger ikke helt fucked, men det værste er, at jeg har lyst til at ryge en cigaret nu, siger hun efter undersøgelsen.

Andet forsøg i eksperimentet bliver hypnose. Her skal Sofie igennem en lang session for at blive sin rygetrang kvit. Se indslaget torsdag på tv2fyn.dk.