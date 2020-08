Testcenter i Vollsmose åbner igen

Efter stigningen i antallet af smittede med coronavirus har Odense Kommune besluttet at genoprette det testcenter i Vollsmose, som åbnede 9. juni og blev lukket ned igen blot ni dage senere.

Fra torsdag til fredag er der registreret 165 nye smittetilfælde i Danmark. Antallet af nye smittetilfælde er det næsthøjeste antal på én dag, som er registreret siden slutningen af april.

Derfor genåbnes corona-testcentret i Vollsmose. Det bekræfter Odense Kommune over for TV 2 Fyn.

Centret åbner igen allerede lørdag, dog ikke i de samme bygninger som tidligere. Denne gang kommer det til at foregå i et telt på Vollsmose Torv.

Det er muligt at blive testet alle dage mellem klokken 10 og 13.

Forebyggende

Ifølge Odense Kommune skal centret dog ses som en forebyggende indsats og ikke som en reaktion på den seneste udvikling.

Nye landsdækkende tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 70 procent af de smittede med coronavirus den seneste uge har anden etnisk baggrund end dansk.

En del af problemet i den udvikling kan ifølge overlæge Morten Sodemann skyldes, at informationen omkring smittespredning ikke er blevet kommunikeret godt nok ud til borgere med anden etnisk baggrund.

- Myndighederne blev meget tidligt gjort opmærksomme på, at der kunne være et problem, hvis man ikke oversatte de her materialer. Da sagde regeringen med det samme, at det var ikke nogen prioritet, og at det var der ikke nogen grund til.

- Det var først, da der begyndte at komme statistikker ud, som viste, at der kunne være et problem, at man begyndte at oversætte. Og den der danske mentalitet med at vente, til man har et problem, den holder altså ikke, når man har en epidemi. Der skal man være noget mere fremme i skoene, siger Morten Sodemann, der er overlæge på OUH’s indvandrermedicinske klinik.