Tester ydeevnen: Letbanen fyldt med sand

Der er stadig noget tid til, at Odense Letbane skal transportere mennesker gennem byen. Men når det sker, er det vigtigt, at togsættene kører problemfrit på skinnerne.

Derfor skal fire togsæt ud og testes i næste uge. Og de bliver fyldt godt op, togene. Ikke med mennesker, men med sand.

Det forklarer Thomas Gram, der er projektchef for togsæt og test ved Odense Letbane.

- Grunden til, at vi har sandsække i hele toget, er, at vi endnu ikke må køre med passagerer, fordi vi er i en testfase. Men vi har en masse ting, vi skal have tjekket, sikkerhedsmæssigt, komfortmæssigt og også driftmæssigt. Og for at komme til det, er vi nødt til at simulere, at vi har passagerer med. Og i det tilfælde her simulerer vi, at vi har rigtig mange passagerer med. Det vil aldrig være et realistisk scenarie.

Rigtig meget sand

Når man skal simulere et tog fyldt med passagerer, skal der læsses noget vægt på. Det er bestemt også tilfældet med de kommende testkørsler, hvor der virkelig er tonstung belastning på togsættene.