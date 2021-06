The Double: Odense Håndbold vinder også pokalfinalen

Træner Ulrik Kirkely overtog i 2020 cheftrænerjobbet fra Jan Pytlick, der havde trænet de odenseanske håndboldkvinder fra 2016 til 2019 uden at vinde nogen titler. Jan Pytlick blev fyret, efter at Odense Håndbold havde tabt en pokalfinale.

I slutningen af maj blev Odense Håndbold dansk mester for første gang i klubbens historie. DM-guldet kom i hus efter to finalesejre over Viborg HK.