Thomas brækkede otte ribben og punkterede lungen - nu efterlyser han redningsfolk

Smerter og sygemeldt til september

Thomas Rasmussen endte med at være indlagt på OUH i ni dage. Ved styrtet punkterede han en lunge, brækkede otte ribben og fik en hel masse andre knubs.

Men udover at takke de unge mennesker for hjælpen, da Thomas Rasmussen var styrtet, vil han også gerne takke dem for at han stadig har sin cykel, som ifølge ham selv er temmelig dyr.

- De har på en eller anden måde fået fisket mine nøgler ud af min lomme, og låst min cykel og cykelhjelm fast ved en stolpe i nærheden af ulykkesstedet, forklarer han.

Thomas Rasmussen har stadig smerter og vejrtrækningsproblemer, og går løbende til kontrol på hospitalet. Tirsdag fik han blandt andet drænet 1,3 liter væske, som lå rundt omkring lungerne.

Han er desuden sygemeldt fra sit arbejde indtil september.

Han her derfor en opfordring til folk. Husk cykelhjelm.

- Jeg kan ikke sige nok gange, hvor dumt det er at køre uden, siger Thomas Rasmussen.