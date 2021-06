Thomas får opbakning af tidligere statsminister: - Det er guld værd

- Det er en kæmpe ære, at et af socialdemokratiets store ikoner har lyst til at kæmpe for mig. Det er en kæmpe anbefaling fra ham, og det er guld værd for en helt ny kandidat, fortæller Thomas Skriver Jensen, der stiller op til Folketinget.



De to møder fællestillidsmanden hos Fayard. Her skal de ind for at høre, hvad værftet har gjort for at sikre sig nye medarbejdere. Lærlinge udgør ti procent af medarbejderstaben.

Odense Havn er netop stedet, som er et bevis på de arbejdspladser, hvor man i årene fremover får brug for endnu flere nye faglærte medarbejdere.

- Vi står jo i Danmark og mangler over 100.000 nye faglærte de næste år. Derfor skal vi have nogle stemmer på Christiansborg, som ved, hvad de snakker om. Nogen, som kommer direkte fra Produktionsdanmark og dermed også kan tale med den kommunikation til almindelige mennesker på det her område, som er så vigtigt, mener Poul Nyrup Rasmussen.

Første faglærte folketingskandidat

24-årige Thomas Skriver Jensen er industritekniker og arbejder i udviklingsafdelingen hos Broen i Assens. Der er kun få af hans slags i Folketinget i dag.

Netop baggrunden som faglært er en af de kvalifikationer, han gerne vil tage med til Christiansborg.