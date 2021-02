Thomas Funding bliver chef for TV 2 Nyhederne

Han har i mange år beskæftiget sig med dansk politik, men til maj skifter 37-årige Thomas Funding redaktørjobbet hos Jysk Fynske Medier ud med en chefstilling hos TV 2.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Den tidligere poltiske redaktør hos Avisen Danmark kommer til at stå i spidsen for TV 2 Nyhederne på Kvægtorvet i Odense.

- Thomas Funding er kendt som en stærk og dygtig journalist, der insisterer på, at der skal produceres god og væsentlig journalistik fra alle egne af Danmark. Derfor er det helt rigtigt at have Thomas som chefredaktør for Nyhederne og vores hovedsæde i Odense, hvor vi altid skal udnytte den unikke placering midt i Danmark i vores journalistik, siger Ulla Pors, der er TV 2s nyudnævnte nyhedsdirektør.

Det bliver som at komme hjem, og jeg glæder mig, for Kvægtorvet, stedets særlige ånd og de mange dygtige medarbejdere betyder rigtigt meget for mig Thomas Funding, nyudnævt chef for TV 2 Nyhederne

Vender hjem

For Thomas Funding bliver den nye stilling som at vende hjem. Da han var en ung journalistspire tilbragte han sin praktik hos TV 2, hvor han efterfølgende arbejdede som politisk reporter og analytiker og sidenhedn redaktør for TV 2 Regionernes Christiansborg-redaktion.

- Det bliver som at komme hjem, og jeg glæder mig, for Kvægtorvet, stedets særlige ånd og de mange dygtige medarbejdere betyder rigtigt meget for mig, siger Thomas Funding, der allerede bor i Odense med hustruen Janne og parrets tre drenge.

Kendskabet til TV 2 Regionerne er en stor fordel for den nyudnævnte chef.

- Samarbejdet med TV 2 Regionerne er en kæmpe styrke for os på TV 2, og her har Thomas også de helt rigtige forudsætninger. Han har været med til at opbygge vores regionale samarbejde på Christiansborg-redaktionen og har derfra et godt samarbejde med TV 2s regionale stationer, siger Ula Pors.

Jeg har i snart ti år arbejdet med politisk journalistik, og jeg har elsket hvert sekund Thomas Funding, nyudnævt chef for TV 2 Nyhederne

Nyt fokus

Det har i særdeleshed været den politiske journalistik, der har været omdrejningspunktet for Thomas Funding siden han blev færdiguddannet, men nu skal fokus være et andet sted.

- Jeg har i snart ti år arbejdet med politisk journalistik, og jeg har elsket hvert sekund. Men jeg brænder for journalistik i øjenhøjde, og det hér er en enestående chance, når jeg også vil være med til at udvikle journalistikken og være ambitiøs på andre områder end det politiske, siger Thomas Funding.

Derfor vil en stor del af fokus ligge på udviklingen af den digitale journalistik på Kvægtorvet, ligesom Thomas Funding skal lære om ledelse.

- Jeg har haft mange uformelle lederopgaver, men det er klart, at det er et stort spring at blive chef. Det er jeg bevidst om, og det, tror jeg, er første skridt til at lykkes. Jeg kommer med både gejst og ydmyghed, og så ved jeg heldigvis, at der er utroligt mange gode folk på Kvægtorvet og på TV 2 generelt, der vil hjælpe mig, siger Thomas Funding.

Thomas Funding afløser Nyhedernes souschef Jacob Kwon på posten i Odense. Kwon er i forbindelse med nyhedsdirektørskiftet rykket til København i en ny rolle som nyhedschef dér. Kwon fortsætter som chef i Odense indtil Fundings tiltrædelse.