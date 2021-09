Thomas løb for livet: - Vi har stået med et ben i graven, men har nu en medalje om halsen

For under et år siden kunne ingen af dem løbe bare 100 meter efter at have været igennem henholdsvis en blodprop i hjertet, hjertesvigt, hjertestop og en firedobbelt bypass-operation.



- Det her er en milepæl, for vi kunne jo ingenting. Det har været en overvindelse bare at træne til at begynde med, men der må man stole på, når fysioterapeuterne og lægerne siger til en, at hjertet godt kan holde, siger Thomas Riisager.

Fra uovervindelig til alvorligt syg

Odenseaneren har altid været aktiv, og han beskriver det som et stort chok, da han pludselig fandt ud af, at han faktisk var rigtig syg.

- Det er det sværeste ved det. Jeg var gennem noget tid blevet langsommere og langsomme, og min løbemakker sagde, at jeg skulle have det undersøgt, siger han.