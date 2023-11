Ti anholdt: Fyns Politi kræver fængsel for svindel med statsborgerskab

Fyns Politi fremstiller torsdag eftermiddag to personer for Retten i Odense, som Anklagemyndigheden vil have varetægtsfængslet i forbindelse med kvalificeret og organiseret dokumentfalsk.

Yderligere otte personer er sigtet i sagen.

Anklager ved Fyns Politi, Daniel Dokkedal, kan ikke gå i detaljer omkring sagen endnu, men oplyser at dokumentfalskneriet blev opdaget i forbindelse med en indfødsretsprøve onsdag.

Indfødsretsprøven er gennemført i hele landet onsdag. Fyns Politi anholdt 10 personer i en aktion samme dag.

Aktionen fandt sted på flere adresser, og Fyns Politi mistænker, at der er tale om organiseret svindel i forbindelse med indfødsretsprøver

De to personer der i dag fremstilles i grundlovsforhør, er en 59-årig mand fra Odense kommune og en 43-årig kvinde fra Vejle kommune

De to blev anholdt efter, at kvinden havde været til indfødsretsprøve i Holstebro. Kvinden var i besiddelse af falske identitetspapirer, der muliggjorde, at hun aflagde prøven for en 39-årig kvinde fra Odense kommune.



Manden er mistænkt for at facilitere og organisere fremstilling af falske identitetspapirer.

Daniel Dokkedal fortæller at netop denne sag er særlig, da dokumentfalskneriet har relation til en indfødsretsprøve. Han har ikke selv kendskab til lignende tidligere sager.

TV 2 Fyn føler sagen...