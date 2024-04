Ti elever smidt ud af fynsk gymnasium

Ti elever fra Mulernes Legatskole i Vollsmose i Odense er blevet bortvist, efter at de brugte en lærers loginoplysninger til at ændre i elevernes registrering af fravær. Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Det er korrekt, at vi for et stykke tid siden blev opmærksomme på, at nogle elever uretmæssigt havde tilegnet sig lærerlogin og ændret noget fravær i vores studieadministrative system, skriver konstitueret rektor Ulla Haue-Pedersen i en e-mail til avisen.

Det vides ikke, hvordan eleverne har fået fat i lærerens loginoplysninger.