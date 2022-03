Ti fængslet efter knivoverfald

Knivstikkeriet fandt sted i Dannebrogsgade bag banegården omkring klokken 23 den 13. januar. To personer blev såret og bragt på hospitalet.

Fyns Politi oplyser onsdag i pressemeddelelsen, at den ene en overgang var i livsfare.

Der er imidlertid ikke rejst sigtelse for forsøg på manddrab, men alene for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om grov vold og for medvirken til grov vold.

Af hensyn til den videre efterforskning i sagen blev onsdagens retsmøde holdt for lukkede døre. Fyns Politi har ikke oplyst, hvorledes de fængslede stiller sig til sigtelserne.

Ransagninger sikrede beviser

I forbindelse med anholdelsen af de ti personer ransagede Fyns Politi flere adresser rundt om i Odense.

Det skete for at sikre eventuelle beviser eller andet, der kan være med til at underbygge efterforskningen, oplyste vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen tirsdag.

- Det er jo sådan, at når vi fortæller om sagen, så lytter ikke bare de lovlydige borgere med, det gør de kriminelle også, og de skal jo helst ikke vide, hvad vi har gang i, siger Jesper Weimar Pedersen.

Mulig sammenhæng med drab

Fyns Politi oplyste desuden tirsdag, at der kan være en mulig sammenhæng med den verserende konflikt, hvor en 19-årig mand blev dræbt af skud på parkeringspladsen nær KFC/Netto på Nyborgvej i Odense.

- Men det er endnu for tidligt at konkludere noget. Dertil er vi ikke nået langt nok i vores efterforskning, sagde Jesper Weimar Pedersen.

Drabet på Nyborgvej betød, at der blev indført visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke i Odense.

Det er knap to uger siden, at Fyns Politi ophævede en visitationszone, der dækkede Vollsmose og dele af Odense.