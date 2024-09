Ti klubber nægter at spille mod Vollsmose-klub

Dengang sagde han, at "det er jeg ked af, for vi er sat i verden for at få folk til at spille fodbold".



- Jeg har ikke yderligere, andet end at bestyrelsen kigger på det, siger Claus Gramm Pedersen til TV 2 Fyn.

FC Odense ved godt, hvad der skal til, før holdet igen løber på banen mod FIUK.

- Det kræver, at de kommer med en offentlig udtale, hvor de erkender, at de er opmærksomme på problemerne og er villige til at løse dem. Så er vi sådan set åbne for at prøve at genoptage spillet mod dem, siger Joachim Brinch Andersen.

TV 2 Fyn har været i kontakt med FIUK. Klubbens formand ønsker ikke at udtale sig.

De ti klubber der har aflyst kampe mod FIUK er FC Odense, Allested-Vejle, BBB, Holluf Pile/Fraugde GIF, S.K.F.I.F., Røde Stjerne, Birkende BK, Aarup BK, SSV Højfyn og Glamsbjerg IF.