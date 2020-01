Ti OB-spillere skal i ilden til stort indendørsstævne

OB er vært for det store indendørsstævne KMP Cup, som foregår fredag eftermiddag og aften i Jyske Bank Arena.

Ti af OB's spillere skal møde hold fra AGF, Aab, Brøndby IF og Øens Hold. Derudover vil der også være en Fan Cup for de fire superligaholds fangrupper og en turnering for klubbernes U14-spillere.

En af de spillere, der skal på banen for OB, er Oliver Lund. Han glæder sig på trods af, at han ikke har spillet indendørs fodbold i lang tid.

OB's trup til KMD Cup 2020 13. Hans Christian Bernat

2. Oliver Lund

7. Issam Jebali

10. Sander Svendsen

16. Julius Eskesen

17. Jonathan Harboe

21. Mathias Greve

22. Daniel Obbekjær

26. Mikkel Hyllegaard

28. Anders K. Jacobsen

- KMD Cup er god lir med en fyldt hal. Når der kommer så mange mennesker for at skabe stemning, og det samtidig foregår inde i en hal, så bliver det vanvittigt intenst. Så jeg glæder mig - det bliver rigtig sjovt at spille, og der er helt sikkert en masse teknisk dygtige spillere, der vil vise sig frem – det er så nogle af dem, jeg skal stoppe i morgen aften, siger han i en pressemeddelelse.

Tredje gang stævne

Det er tredje gang, KMD Cup afvikles. Alle kampe varer ni minutter og spilles efter indendørsregler med fire markspillere og en flyvende målmand. Kun finalen varer længere og vil blive spillet over to gange syv minutter.

Stævnet begynder klokken 17.55 med en kamp mellem Brøndby IF og Aab og slutter omkring klokken 22.18 med Pokaloverrækkelse til turneringens vinder.

