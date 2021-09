Tiårige Nor er Danmarks yngste bogblogger - og nomineret til en pris

Anders And er også læsning

I starten af ugen var Nor og Jakob i boghandlen for at hente årets verdensbog "Gemini-forbandelsen" af Kim Ace, som man gratis kan hente, hvis man er under 12 år gammel. Den er nu lagt i bunken med Harry Potter, Nevermoor, Nattens Bøger og andre fantasyromaner i reolen.

Men verdensbogugen handler ikke kun om romaner, den handler om at have lyst til at læse. Noget som særligt Jakob også er meget opmærksom på.

- Læsning kan være mange ting. At læse et Anders And-blad, Børnenes Rekordbog eller et fodboldblad er også læsning. Man skal som forældre ikke være forudindtaget med, hvad man læser. Det kan være hvad som helst, fastslår Jakob Paulsen.